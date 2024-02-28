Devletin gizli anayasası "Kırmızı Kitap" güncelleniyor

Türkiye'nin Kırmızı Kitap’ı güncelleniyor. Devletin 'gizli anayasası' olarak nitelendirilen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin, güncellenmesi için çalışma başlatıldı. Konu, Nisan ayındaki Milli Güvenlik Kurulu’nda değerlendirilecek.

Editör: Uğur Çam
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Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak anılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için harekete geçildi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, belgenin güncellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüş istendi.

Çalışmaların ardından konunun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Nisan ayında yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, devletin iç ve dış tehdit algılamalarını ayrıntılı şekilde ortaya koyarak milli güvenliği sağlama amacı taşıyor ve belirli aralıklarla güncelleniyor.

Belge, bu kapsamda en son 30 Eylül 2019'daki Milli Güvenlik Kurulu'nda yeniden değerlendirilmişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kırmızı kitap # MGK
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