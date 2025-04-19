DHMİ eski yöneticisinin kasasından servet çıktı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, eski Devlet Hava Meydanları İşletme (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın banka kasasında 26 kilo altın, yüklü miktarda döviz ve dijital varlık bulundu. Acar, "rüşvet ve yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
DHMİ eski yöneticisinin kasasından servet çıktı!
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın suç duyurusuyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski DHMİ İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Acar’a ait banka kasasında yapılan aramada, 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro ele geçirildi.

Soruşturma dosyasına giren fiziki ve dijital deliller doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet Cemil Acar, işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Acar, çıkarıldığı mahkemece “rüşvet ve yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma yalnızca kasa içeriğiyle sınırlı kalmadı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Acar’a ait kripto para hesapları ve muhtemel soğuk cüzdanlar üzerinde de inceleme başlattı. Yurt içi ve yurt dışındaki tüm dijital varlıkların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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