Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Hakan Fidan, Blinken'a zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Hakan Fidan, görüşmede, bilhassa Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkati çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler de değerlendirilirken, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurgulayan Hakan Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Ukrayna'daki son durum da ele alındı. Ayrıca Blinken, dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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