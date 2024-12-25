Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Hakan Fidan ile Al Nahyan arasındaki görüşmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Hakan Fidan'ın ayrıca BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile bir araya geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, bölgede istikrarın tesisine yönelik çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki ortak tutumun teyit edildiği görüşmede, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Bakanımız @HakanFidan, Abu Dabi ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile görüştü. 🇹🇷🇦🇪 pic.twitter.com/TWk1KnaAER — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 25, 2024

MEVKİDAŞIYLA TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hakan Fidan'ın, mevkidaşı Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Abu Dabi'ye ahiren gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Suriye'deki son durumun ele alındığını belirtti.