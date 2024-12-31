Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan 2025 için yeni yıl mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılına dair yeni yıl mesajında Türkiye’nin dış politika hedeflerine vurgu yaptı. Fidan, 2025’te de dostluk ellerini uzattıkları her coğrafyada kalıcı işbirlikleri inşa etmeye ve küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışını güçlendirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Türkiye olarak bölgede ve ötesinde barış, istikrar ve refah için kararlılıkla çabaladık. Bu çabaların küresel düzeyde olumlu sonuçlarını gözlemlediğimiz bir yılı geride bırakıyoruz” ifadelerini kullandı. Fidan, mesajında ayrıca, tehditlerin ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğiyle şekillenen Türkiye merkezli dış politikanın, bölge için istikrar üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Bakan Fidan, 2025’te de stratejik ve sonuç odaklı bir yaklaşımla Türkiye’nin menfaatlerini savunmaya devam edeceklerini belirterek, “Milletimizin desteğiyle, adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.