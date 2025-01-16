Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze'deki ateşkesle ilgili açıklama: "Adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Hakan Fidan, "Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakat, adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze'deki ateşkesle ilgili açıklama: "Adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır"
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İsrail ile Hamas arasında, Gazze'de 19 Ocak Pazar gününden itibaren yürürlüğe gireceği duyurulan ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da açıklama geldi. Bakan Hakan Fidan, konuyla ilgili X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Hakan Fidan, paylaştığı mesajda "Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakat, adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Bu süreci mümkün kılan Katar ve Mısır'ın çabalarının takdire şayan olduğunu belirten Hakan Fidan, "Şimdi, bu anlaşmanın bütünüyle hayata geçirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır. Uluslararası toplum, bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. İzleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalı ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Hakan Fidan, Türkiye olarak, Filistin halkının haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdikleri desteği sürdürmeye, üzerlerine düşen her sorumluluğu üstlenmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Hakan Fidan, "Zulmün son bulduğu, adaletin tecelli ettiği, Filistin'in bağımsızlık meşalesinin özgürce yandığı bir geleceği birlikte inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini paylaştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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