Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını yeniden uzattı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir." denildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki
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ABD, Eylül 2020'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı almıştı. 2022'de kararın kapsamı genişletilirken 2023'te de karar uzatılmıştı.

ABD, söz konusu kararı 1 Ekim 2024 itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada kayıtlı görüşlere iştirak edildiği belirtilen açıklamada "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir. GKRY’nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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