Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya paylaşımına sert tepki!

Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platform paylaşımına sert tepki...

Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya paylaşımına sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına ilişkin, "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır.

Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir. İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir.

Türkiye, İşgalci İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir” denildi.

# işgalci israil
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