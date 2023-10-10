Disney'in Atatürk Dizisini Kaldırması TBMM'de Görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Atatürk” dizisini yayınlamayan Disney Artı için harekete geçiyor. Dijital Mecralar Komisyonu’nun toplantısında platforma çeşitli yaptırımlar gündemde…

Disney'in Atatürk Dizisini Kaldırması TBMM'de Görüşülecek
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Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, Perşembe günü yapacağı toplantıda, ABD’li dijital platform Disney Artı’nın Atatürk dizisini yayınlamama kararını ele alacak. Komisyon Başkanı AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, toplantıda oy birliğiyle kınama kararı çıkarmayı temenni ettiklerini, lisans iptali dahil çeşitli yaptırımların da gündemlerinde olduğunu söyledi. 

Disney Plus'ın Atatürk Dizisini Kaldırması TBMM'de

Yayman, komisyonda Disney Artı temsilcilerine de söz hakkı vereceklerini söyledi. 29 Ekim’de yayınlanacağı duyurulan 6 bölümlük Atatürk dizisinin, Ermeni lobilerinin çağrısı sonrası yayından kaldırılması, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Türkiye Gençlik Birliği, Disney'in Türkiye ofisi önüne Atatürklü Türk Bayrağı asarak, kararı protesto etmiş; RTÜK ve Hükümete de Disney’in lisansını iptal etme çağrısı yapmıştı. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# disney plus # atatürk dizisi # tbmm
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