Divan Derneği'den anlamlı forum! Genç Türkiye Diplomasi Formu İstanbul'da gerçekleşti

Divan Derneği tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Genç Türkiye Diplomasi Forumu onlarca konuşmacı ve yüzlerce dinleyici ile kapılarını geleceğin diplomatlarına açtı. Programa 18-30 yaş aralığında lisans ve lisansüstü öğrenci veya mezunları katılım göstermesi ise dikkat çekti.

DÖRT GÜN BOYUNCA DİPLOMATİK ANALİZLER YAPACAKLAR

Divan Derneği'nin gerçekleştirdiği 'Genç Türkiye Diplomasi Formu' 18-21 Ağustos tarihleri arasında 4 farklı oturum çerçevesinde ilerleyecek. Oturumlar ise şu başlıklardan oluşuyor:

1.Oturum: Dijital Diplomasi ve Dezenformasyon

2.Oturum: Uygulamada İnsani Diplomasi

3.Oturum: Uluslararası İlişkilerde Sivil Toplumun Rolü

4.Oturum: Kültürel Diplomasi ve Bölgesel Dinamikler

Yukarıdaki oturum başlıklarında oturumlar düzenlenmekte ve her bir oturumda katılımcılar makalesini yazdıkları konunun sunumunu uzman yöneticilere yaptıkları görüldü. Ayrıca genç katılımcılar diplomasi ve araçları, küresel çalışmalar, yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalar gibi pek çok alanda deneyim ve bilgi sahibi olmaları da hedefleniyor.

AÇILIŞ KONUŞMASI DERNEK BAŞKANI CİHANGİR İŞBİLİR'DEN

Divan Derneği Başkanı ve Anadolu Ajansı Medya Akademisi Müdürü Cihangir İŞBİLİR açıklama konuşmasında geleceğin diplomatlarına seslendi. Açıklamasında Başkan İşbilir:

-Türkiye Yüzyılına yakışır, İngilizce başta olmak üzere çalıştığı konu ile ilgili yerel/bölgesel dilleri bilen , bununla birlikte sadece bölgesine değil tüm küresel sistemlere hakim bir diplomat adaylığı yoluna çıkan sizleri tebrik ediyorum. Sadece çağımıza değil geleceğin dünyasında Türkiye'nin hak ettiği değerleri oluşturacağınıza inanıyorum.

Proje Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl müdürlüğü, Sultangazi Belediyesi, İLKSENOL Gençlik Hareketi Derneği, TTB ve BRAVO ortaklığında ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştiriliyor.