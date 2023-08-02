Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sokak röportajları işaret etti!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sokak röportajları gündemine aldı. Din ile alakalı yapılan mülakatlara dikkat çekerek Milli Bakanlığı'na diğer ilgililere seslendi.

Toplumsal konularla alakalı devamlı açıklamalarda bulunan Başkan Erbaş sokak röportajlarını ele aldı. Röportajlarla alakalı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-Sokak röportajlarında izliyoruz. Doğru düzgün salavat getiremeyen gençler var. Bu gençlerin vebali, günahı kimde? Bu kadar yıl okullarda ne öğreniyor bu gençler, din kültürü öğretmenleri ne yapıyor? Bunun vebali hepimize zarar verir.