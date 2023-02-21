Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu: Hakaretlerde bulunduğu iddiası ile cezalandırılması talep edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Haber Türk yazarı ve Teke Tek programı sunucu Fatih Altaylı hakkında köşe yazısı ve sosyal medya paylaşımı nedeniyle suç duyurusu yaptı.



Altaylı 17 Şubat’ta Twitter’daki paylaşımında “Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da Diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin” ifadelerini kullanmıştı. İşte bu ifadeleri üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Altaylı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve çalışanlarına karşı hakaret ettiği, vatandaşları ve depremzedeleri kuruma karşı kışkırttığı vurgulandı.



Tartışma Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun internet sitesinde “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?” sorusuna verdiği yanıtla başlamıştı. Yüksek Kurul soruya, “Evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme engeli doğmadığı gibi, evlatlığın kendi öz anne babasının yerine, evlat edinenlerin nesebine kaydedilmesi de caiz değildir” yanıtını vermişti. Fatih Altaylı da bunun üzerine köşesinde ve Twitter hesabında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda “sapık kişilerin olduğunu” iddia etmiş ve “gidin porno sektörüne girin” ifadelerini yazmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı suç duyurusunda, Altaylı’nın "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?" sorusuna verilen cevaba kasten suizanda bulunarak, Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu ifade edildi. Suç duyurusu dilekçesinde, aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeleriyle halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyecek şekildeki şikayete konu olan ifadelerinin toplum nezdinde infiale sebep olduğu kaydedildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliği, Fatih Altaylı hakkında, soruşturma ve kovuşturma başlatılarak, cezalandırılması talep etti.