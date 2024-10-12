Diyarbakır Barosu Başkanı'nın açıklamalarına MHP'li isimden tepki: "Bunlara doğrudan ya da dolaylı destek verenleri Türk milleti affetmeyecektir"

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, yeni anayasa tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Nahit Eren, 'Türk vatandaşlığı' başlıklı 66. maddenin değiştirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Nahit Eren açıklamasında, "Biz hazırlanacak anayasada öncelikle başlangıç bölümünün bir etnisiteye, Türkiye’nin çok dilli, çok kültürlü, çok etnik yapılı niteliğine aykırı bir şekilde tek bir etnisiteyi tanımlayan başlangıç bölümünün değişmesi gerektiğini çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Çünkü başlangıç bölümü, bütün anayasayı da şekillendirecek ifadeleri barındırıyor. Tamamen Türk etnik kimliğine vurgu hakimiyeti söz konusu. Anayasanın başlangıcından son hükmüne kadar 'Türk vatanı', 'Türk devleti', 'Türk milleti', 'Türk toplumu', 'her Türk vatandaş', 'Türk dili, kültürü', 'Türk tarihi' gibi ifadelerle kendisini göstermektedir. Bu dil, farklı etnik kökene mensup insanlardan oluşan Türkiye toplumunun çoğulcu yapısıyla bağdaşmamaktadır. Bu anlamda eğer yeni bir anayasa yapılacaksa, öncelikle bu tek bir etnik kimliğine ilişkin vurgu hükümlerini yeni anayasadan uzaklaştırmak gerekiyor." dedi.

AÇIKLAMAYA MHP'Lİ İSİMDEN TEPKİ

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'in açıklamalarına, TBMM 27. Dönem MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu'ndan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vahapoğlu, "İşte niyet ortada. Alenen söyleniyor. Bunlara doğrudan ya da dolaylı destek verenleri ve bunların profesyonelce oynadıkları oyunlarına alet olanları yüce Türk milleti affetmeyecektir... Bilinmelidir ki; Türkiye Türklerindir, ortak kabul edilemez. Türk, Türkiye’de etnik unsur değildir ve etnik unsur seviyesine düşürülemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin üzerine yeni bir irade kabul edilemez. Anayasanın ilk üç maddesi ve vatandaşlığı tanımlayan madde değiştirilemez. Sonuç: Türkiye sahipsiz değildir." dedi.