Diyarbakır'da "Şeyh Sait Bulvarı" Tartışması! Tepkiler Peş Peşe Geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak 12 kilometre uzunluğundaki yolun çalışmalarına başlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Belediye'nin yaptığı duyuruda yapımına başlanan yolun isminin Şeyh Sait olması ise büyük tepki topladı. Vatandaşlar, bulvarın adının değiştirilmesi yönündeki taleplerini dile getirdi.

Diyarbakır'da Şeyh Sait Bulvarı Tartışmalara Neden Oldu

Diyarbakır Belediyesi'nin paylaşımı sonrası Şeyh Sait Bulvarı ismi, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük tepki topladı. Kullanıcılar, Belediye'nin paylaşımına tepki gösterdi. Yorumlarda Şeyh Sait'in Cumhuriyet düşmanı olduğu belirtti. "Bulvara koyacak başka isim yok mu?" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla #Diyarbakır'ımıza değer katıyoruz 🛣️



Silvan yolunu 🔁 Elazığ yoluna bağlayacak



1️⃣2️⃣ kilometre uzunluğunda ve 5️⃣0️⃣ metre genişliğindeki



📍Şeyh Sait Bulvarı'nın yapım çalışmalarına başladık. 🚧… pic.twitter.com/JGEtXwD6kD — Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (@diyarbakirbld) December 6, 2023

Vatan Partisi Açıklama Yaptı

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, tartışmalar sonrası bir açıklama yaptı. Tanhan, "İngiliz altınlarıyla vatanımızı bölmek isteyen, karanlıklarda bırakmak isteyen güçleri bizim kahramanımız olamaz." dedikten sonra, "PKK ne ise Şeyh Sait odur. Şeyh Sait'in adı yollara verilirse, yoldan çıkılır. Bölücülük hortlar" ifadelerini kullandı.

Tanhan, paylaşımında isminin mevcut Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetimince konulmadığını ve projenin hali hazırda var olan bir yolun uzatması projesi olduğunu dile getirdi. Tanhan, buna karşın bulvarın isminin değiştirilmesi gerekliliğinin ortadan kalmadığını dile getirdi.