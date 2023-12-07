Diyarbakır'da "Şeyh Sait Bulvarı" Tartışması! Tepkiler Peş Peşe Geldi
Diyarbakır'da bir bulvarın isminin Şeyh Sait olması büyük tepki topladı. Vatandaşlar bulvarın adının değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak 12 kilometre uzunluğundaki yolun çalışmalarına başlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Belediye'nin yaptığı duyuruda yapımına başlanan yolun isminin Şeyh Sait olması ise büyük tepki topladı. Vatandaşlar, bulvarın adının değiştirilmesi yönündeki taleplerini dile getirdi.
Diyarbakır'da Şeyh Sait Bulvarı Tartışmalara Neden Oldu
Diyarbakır Belediyesi'nin paylaşımı sonrası Şeyh Sait Bulvarı ismi, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük tepki topladı. Kullanıcılar, Belediye'nin paylaşımına tepki gösterdi. Yorumlarda Şeyh Sait'in Cumhuriyet düşmanı olduğu belirtti. "Bulvara koyacak başka isim yok mu?" şeklinde tepkilerini dile getirdi.
Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla #Diyarbakır'ımıza değer katıyoruz 🛣️— Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (@diyarbakirbld) December 6, 2023
Silvan yolunu 🔁 Elazığ yoluna bağlayacak
1️⃣2️⃣ kilometre uzunluğunda ve 5️⃣0️⃣ metre genişliğindeki
📍Şeyh Sait Bulvarı'nın yapım çalışmalarına başladık. 🚧… pic.twitter.com/JGEtXwD6kD
Vatan Partisi Açıklama Yaptı
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, tartışmalar sonrası bir açıklama yaptı. Tanhan, "İngiliz altınlarıyla vatanımızı bölmek isteyen, karanlıklarda bırakmak isteyen güçleri bizim kahramanımız olamaz." dedikten sonra, "PKK ne ise Şeyh Sait odur. Şeyh Sait'in adı yollara verilirse, yoldan çıkılır. Bölücülük hortlar" ifadelerini kullandı.
Tanhan, paylaşımında isminin mevcut Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetimince konulmadığını ve projenin hali hazırda var olan bir yolun uzatması projesi olduğunu dile getirdi. Tanhan, buna karşın bulvarın isminin değiştirilmesi gerekliliğinin ortadan kalmadığını dile getirdi.
DİYARBAKIR'IN YOLLARINA ŞEYH SAİT'İN ADI VERİLEMEZ.— Ferdi Tanhan (@FerdiTanhan) December 6, 2023
İngiliz altınlarıyla vatanımızı bölmek isteyen, karanlıklarda bırakmak isteyen güçleri bizim kahramanımız olamaz.
PKK ne ise Şeyh Sait odur. Şeyh Sait'in adı yollara verilirse, yoldan çıkılır. Bölücülük hortlar. https://t.co/6oWJnN5vyo