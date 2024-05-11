DMM, "Yabancı uyruklu hastaların sağlık giderleri bakanlık tarafından ödenecek" iddiasını yalanladı!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yabancı uyruklu hastaların sağlık giderleri bakanlık tarafından ödenecek" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM, "Yabancı uyruklu hastaların sağlık giderleri bakanlık tarafından ödenecek" iddiasını yalanladı!
Editör: Metehan Gül

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan "Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığınca ödenecek" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı’nca ödenecek' iddiası doğru değildir. İddiaya konu 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının, kamuoyuna yansıtıldığı gibi ülkemizdeki mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle bir ilgisi yoktur. Kararda geçen hasta grubu, insani yardım konusunda Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda başta Filistin olmak üzere savaş ve afetlerin yaşandığı bölgelerden ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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