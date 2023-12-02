Doğu Perinçek: "AK Parti Yönetimi İncirlik’ten Kalkan Uçakların İsrail’e Silah Taşıdığının Üzerini Örtemez"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (2 Aralık 2023, Cumartesi, saat 13.00’te) Ankara’da Vatan Partisi Genel Merkezinde, Genel Sekreter Özgür Bursalı ve Genel Sayman Şehmus Yıldırım Gençer ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Perinçek, Ekim ve Kasım aylarında ABD’nin İncirlik üssünden kalkan uçakların Güney Kıbrıs Agratur üzerinden İsrail’e silah ve mühimmat götürdüğüne dair bilgileri paylaştı ve Türkiye’deki ABD üslerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetimine alınması talebini vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklaması şu şekilde:

Değerli Basın Mensupları,

ABD Silahlı Kuvvetlerinin uçakları, Türkiye’deki İncirlik Üssü’nden İsrail’e silah taşıyor ve Türkiye yönetimi bu gerçeğin üzerini örtüyor. İncirlik’ten kalkan uçaklar önce Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssü Agratur’a iniyor ve yüklendiği kargoyu oradan İsrail’e götürüyor. Bu bilgi, ilkönce İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesinde ve daha sonra İngiltere’nin Declassified UK haber sitesinde yer aldı.

ABD ve İngiltere uçakları, İsrail’e silah sevkiyatında yalnız İncirlik üssünü üsleri değil, Almanya ve İspanya’daki üsleri de kullanıyor (Declassified UK, 17 Kasım2023).

İncirlik’ten Agratur’a Agratur’dan İsrail’e

5 Kasım’da ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-130J Hercules askeri nakliye uçağı İncirlik’ten Agratur Üssü’ne uçtu. Söz konusu uçuşun ayrıntıları resmî uçuş bilgilerinin görüntülenebildiği Radarbox adlı internet sitesinde de yer alıyor. Buna göre İncirlik Hava Üssü’nden saat 11.51’de kalkan C 130 J Hercules uçağı, İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait Agratur Hava Üssü’ne 12.37’de ulaştı. C-130J Hercules nakliye uçağı, 128 muharip asker ve 19 bin 600 kg kargo taşıyabiliyor.

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, 7 Ekim-24 Ekim arasında 40’tan fazla ABD nakliye uçağı, 20 İngiliz nakliye uçağı ve yedi ağır nakliye helikopteri Agratur’a teçhizat, silah ve kuvvet taşıdı (Haaretz, 31 Ekim 2023). Yine Haaretz gazetesinin bir hafta önceki haberine göre uçaklara Avrupa’daki ABD ve NATO’ya ait stratejik depolardan kargo yüklendi. Gazete, ABD uçuşlarının yaklaşık yarısının “askeri yardım teslimatı” olduğunu yazıyor. İsrail’in güneyinde Negev çölünün yakınında bulunan Nevatim Hava Üssü’ne inen ABD uçakları, silahları İsrail ordusuna teslim etti. Ayrıca Tel Aviv’deki Ben Gurion havaalanına inen ABD uçakları, silah ve mühimmatın yanı sıra zırhlı araçlar da taşıdı (Haaretz, 24 Ekim 2023).

İngiltere’nin askerî alandaki haberlerinin güvenilirliğiyle tanınan Declassified UK sitesi de, İsrail’e silah sevkiyatı konusunda ayrıntılı bilgilere yer verdi. ABD’nin İspanya’daki Rota hava üssünden ve Almanya Ramstein’deki NATO Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’ndan personel, tank ve helikopter taşıma kapasitesine sahip C 17 ağır nakliye uçakları 18, 24 ve 25 Ekim günlerinde Agratur’a uçtu. Gazze bombardımanı başlamadan önceki iki ayda bu üslerden Agratur’a ABD uçağı trafiğini rastlanmıyor olması ayrıca dikkat çekiyor.

Declassified UK sitesinin haberine göre, 11 Ekim’den itibaren 17 Kasım’a kadar 33 İngiliz askerî nakliye uçağı Agratur’dan Tel Aviv’e uçtu. Bu uçuşlar, Gazze bombardımanının başlamasından hemen sonra iki hafta boyunca her gün yapıldı.

AK Parti Hükümeti İncirlik İhanetinin Üstünü Örtüyor

AK Parti hükümeti, İncirlik’ten Agratur üzerinden İsrail’e silah sevkiyatının üstünü örtme telaşında.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklama, İncirlik’ten Agratur üzerinden İsrail’e silah taşıyan uçaklarla ilgili değil. Bazı sosyal medya hesaplarından "Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan iki İngiliz Typhoon savaş uçağı İsrail kıyılarına doğru uçuyor" iddialarıyla ilgili olarak, 3 Kasım 2023 günü İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Bülteni'nde, "Harita üzerinde gösterilen konumun İncirlik Üssü ile bir ilgisi bulunmamaktadır ve iddiaya konu uçaklar İsrail veya Filistin'e uçmamıştır." deniyor.

İletişim Başkanlığı, uçakların Agratur üzerinden İsrail’e gittiğinin üzerini örtmektedir. Ne var ki ihanetin üzeri hiçbir zaman kapatılamamıştır. İncirlik’ten İsrail’e silah taşıyan uçaklar, Agratur üssüne uğrayarak İsrail havaalanlarına inmektedir.

AK Parti Yönetimine Soruyoruz

Buradan Cumhurbaşkanlığına tekrar soruyoruz:

Soru 1. İncirlik Hava Üssü’nden 5 Kasım 2023 günü 11.51’de kalkan ve 12.37’de Agratur Hava Üssü’ne inen ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C130J Hercules uçağının yükü nedir?

Soru 2. ABD uçağının Agratur’a yaptığı uçuşta taşıdığı yükün bilgisi Türkiye’ye bildirildi mi? Bu uçuş için, Türkiye’den izin ya da onay alındı mı?

ABD’nin İncirlik’ten kalkan uçakların taşıdığı yük konusunda Türkiye’ye bilgi verme yükümlülüğü bulunmakta mıdır?

Soru 3. Türkiye makamlarının İncirlik’ten kalkan uçakların yükünü denetleme yetkisi var mıdır?

Yakıcı Görev: İncirlik ve Kürecik Üsleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Denetimine Alınmalı

İncirlik, 1954’te ABD emperyalizmine verildi. Günümüzde Türkiye ile ABD arasındaki 1980 tarihli Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEİA) kapsamında kullanılıyor. İncirlik, BOP diye anılan “ABD’nin Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi”nin merkez üssüdür. Bu projenin stratejik hedefi, bilindiği gibi Türkiye, Suriye, Irak ve İran topraklarında Kukla Kürdistan’ı, daha doğrusu “İkinci İsrail” devletçiğini kurmaktır.

İncirlik’in komşularımıza ihanet tarihinin en önemli sayfası, 1991’deki Körfez Savaşı’dır. ABD’nin Çekiç Güç adıyla İncirlik’e yerleşen özel operasyon birimlerinin karargâhı İncirlik’ti.

ABD’nin Merkez Kuvvetler ve Özel Operasyonlar Komutanlıkları’nca yönetilen Suriye’ye yönelik yıkım operasyonun merkez üssü de İncirlik’ti. İncirlik, kuruluşundan beri aynı zamanda İsrail’in bekçisi olarak görev yerine getirdi. İncirlik Üssü, son olarak 15 Temmuz 2016 NATO/FETÖ darbesinin en kilit üssüydü.

NATO ilişkileri içinde ABD’ye verilen İncirlik üssü, Türkiyemiz topraklarına bir hançer gibi duruyor. Öyle bir hançer ki, hem vatanımız bağrına saplanmıştır. Hem de komşularımızı tehdit etmekte ve kardeş Filistin halkına karşı ABD ve İsrail’e karşı kullanılmaktadır.

Filistin halkına sadakatin ve Gazze ile dayanışmanın ilk adımı İncirlik’teki ABD Üssü’nü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetimine almaktır.