Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Belarus Büyükelçisi’ni kabul etti:



- Sizi burada görmekten çok mutluyum. Bölgedeki ve bütün dünyadaki durum hakkında görüş alışverişi yapmak çok önemli. Bizim bütün diplomatların politikacıların asıl görevi dünyamızda savaş değil sulh olmasını sağlamaktır.

Görüşmede iki ülkenin kurduğu samimi bağlara dikkat çekildi.



Büyükelçi Victor Rybak da dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelere dair değerlendirme yaptı.



- Bizim görüşmemiz barışın bir an önce gelmesi için, çözüm aramak içindir. Görüyoruz ki dünyada gerilim artıyor. Ukrayna haricinde Yakın Doğu'da olanlar bizi de çok ilgilendiriyor. Sizinle bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak büyük şereftir.

Genel Başkan Perinçek’e Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer ve Uluslararası İlişkiler Bürosu 1. Sekreteri Berke Mustafa Berkil eşlik etti.