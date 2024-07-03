Doğu Perinçek: "Bu hücumun hedefi Türk Milletidir"

UEFA, Avusturya maçında attığı golden sonra "Bozkurt" işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklamada, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklama yaptı. Perinçek "Bu hücumun hedefi Türk Milletidir" ifadelerini kullandı. Perinçek şunları söyledi:

- Türk Milli Takımımızın başarısında bütün futbolcularımızla birlikte büyük emeği olan Melih Demiral’la gurur duyuyoruz.

Gol sevincinden dolayı Batı Kamuoyu, Alman İçişleri Bakanlığı, PKK ve FETÖ’nün Türkiye karşıtı bir kampanya başlatmaları anlamlıdır.

Bu hücumun hedefi doğrudan doğruya Türk milletidir, Türkiye’nin bağımsızlık ve egemenliğidir ve tarihimizdir.

Emperyalizme karşı ön cephede 200 yıldır kahramanca savaşan Türk Milliyetçiliğine tahammülleri yoktur. Türk milliyetçiliği köklü imparatorluk geleneğinin ürünüdür. Dolayısıyla tarih boyunca halkları barış içinde bir arada yaşatma kültürünü temsil etmiştir. Milli takımımızın maçında sonunda Avusturya Milli Takımını alkışlaması işte bu yüksek karakterin ifadesidir. Türk Milliyetçiliği milletler arası kin ve nefretin karşısında bir insanlık kalesi olmuştur.

Unutmayalım, yalnız Türk milliyetçiliği değil, bütün ülkelerin başıdik ve bağımsız yaşama özlemleri emperyalistlerin hedefindedir. Hatta son zamanlarda ABD emperyalizmine karşı yükselen Avrupa ülkelerinin milliyetçiliği de küresel merkezlerin karalama kampanyalarıyla karşılaşmaktadır.

Milli Takımımızın sevincinde bu milletin alın teri, birlikteliği, yenilmez dayanışma duygusu vardır.

Emperyalist kampanyayı Milletçe göğüsleyeceğiz. Milli Takımımıza başarılar diliyoruz.