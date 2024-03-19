Doğu Perinçek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı istifaya çağırdı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programına konuk oldu. Perinçek, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayları değerlendirdi. Perinçek Futbol Federasyonu Başkanı'nı istifaya çağırdı. Doğu Perinçek şunları ifade etti:

- Bütün kulüplerin hepsi Federasyon Başkanı'nın istifa etmesini gerektiğini söylüyor. E o zaman federasyon başkanının istifa etmesi gerekir. Ayrıca ben de okuyorum Federasyon Başkanı'nın FETÖ ile ilişkileri olduğuna dair ciddi iddialar var. Onları da değerlendirmek gerekir. Kendisinin değerlendirmesi gerekir. Aynı zamanda başarısız bir başkan olduğu da ortada. Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki yaşananlarda yönetimi çok başarısızdı. Türkiye Futbol Federasyon Başkanı o işgal ettiği mevkiyi Türkiye Futbolu hatırına bırakması gerekir.