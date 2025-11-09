Doğu Perinçek’ten 10 Kasım mesajı: “Atatürk’ün ölmediği doğrudur”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

ATATÜRK’ÜN ÖLMEDİĞİ DOĞRUDUR

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Devriminin doruğundaki Büyük Devrimci Önderdir. Türk Milletinin başına geçerek dünya ölçeğinde büyük bir işe önderlik etmiştir.

1876 Meşrutiyet Devrimiyle, 1908 Hürriyet Devrimiyle ve Birinci Cihan Savaşında başlayan Kurtuluş Savaşımızla sürüp gelen Türk Devrimi, Kemalist Devrimle doruğa çıktı.

Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğindeki Kemalist Devrim, emperyalizmin zincirini kırdı, Sultanlığı yıktı, Ortaçağ bağımlılıklarına ağır darbeler indirdi. Bütün Dünyada Mazlum Milletlerin kurtuluş savaşlarını ateşledi.

Atatürk, Mazlum Milletlerin yepyeni bir dünya kuracaklarına kesin kanısını vurgulayarak, Yükselen Asya Çağının eylemine önderlik etti ve haberini verdi.

Atatürk, Türk Devriminin doruğundaki önder olmanın ötesinde, Asya Çağının önderleri arasında seçkin bir konumdadır.

Şimdi Türkiye ve Gelişen Ülkeler, 20. Yüzyıldan kalan büyük insanlık işini kesin zafere ulaştırmanın eşiğindedir.

ATATÜRK’ÜN TÜRK MİLLETİNE BIRAKTIĞI BİR İŞ VAR

Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı bir iş var: Millî Demokratik Devrimimizi emekçi sınıfların önderliğinde tamamlamak, Üreticilerin Millî Hükümetini kurarak Yükselen Asya Uygarlığının öncü konumlarında yer almak!

Yine Atatürk, Bolivar, Lenin, Mao Zedung, Lumumba, Bin Bella gibi Asya Çağı öncülerinin insanlığa bıraktıkları büyük bir iş var: Köhneyen Emperyalist Kapitalist Sisteme son vermek ve Asya Uygarlığını inşa etmek!

Tarih, hiçbir işi yarım bırakmaz. Tarihin ertelediği büyük davalar, eninde sonunda insanlığın önüne çıkar ve başarıya ulaşır. Bu nedenle Atatürk’ün ölmediği doğrudur.

Şimdi Türk milleti, iki yüzyıllık Türk Devrimini kesin zafere ulaştırmanın eşiğindedir.

Türkiye, ABD ve İsrail merkezli tehditlere Türk Devrimini tamamlayarak yanıt verecektir. İşçilerle, çiftçilerle, kamu emekçileriyle, esnafla, zenaatkârla, millî sanayici ve tüccarla Üretenlerin Türkiyesini kuracağız. Çarşılarımıza bereket ve şenlik getireceğiz.

Türkiye, Atatürk’ün demokrasi tanımında olduğu gibi, “Şeyhler, dervişler, müritler ve cemaat mensupları ülkesi olmayacaktır.”

TÜRK DE BİZİZ KÜRT DE BİZİZ

Türk de biziz Kürt de biziz, hepimiz Türk Milletiyiz. İki yüzyıllık Türk Devriminin Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Türk Milletinde bütünleşme hedefi önümüzde ve ellerimizdedir.

Türkiye Cumhuriyeti ve birleşen Türk Milleti, ABD ve İsrail’in İkinci İsrail planlarını bozacak, Doğu Akdeniz’i ve Kıbrıs’ı Emperyalistlere ve Siyonistlere asla teslim etmeyecektir.

Atatürk’ün devrimci pratiği, arkamızda kalan bir hatıra değil, bize Bağımsız, İnsancıl, Halkçı, Devletçi, Paylaşmacı, Aydınlanmacı ve Devrimci Türkiye hedefini gösteren ışıktır.

Atatürk’ün ölmediği doğrudur.

Atatürk, Türk milletinin zafere ilerleyen Devrimci mücadelesinde bizimledir ve yine devrimci karakteriyle milletimizin yol göstericisidir.