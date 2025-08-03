Doğu Perinçek'ten Barrack’ın Türkiye açıklamalarına “psikolojik harekat” yorumu: PYD neden hâlâ silah bırakmadı?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk ekranlarında katıldığı "Gerçek Fikri Ne" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. PKK’nın silah bırakmasından ABD’nin bölgedeki planlarına kadar birçok başlıkta konuşan Perinçek, ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın Türkiye lehine açıklamaları için “psikolojik harekat” yorumunu yaptı. İşte Perinçek’in açıklamaları:

“PKK’nın silah bırakması, Suriye'nin kuzeyindeki PKK'ya bağlı olan YPG henüz feshedilmiş değil. YPG/PYD'nin lideri Mazlum Abdi Amerika'nın karargahında kalıyor. Amerikan korumalar tarafından korunuyor. YPG/PYD Abdullah Öcalan'dan çok Amerika ve İsrail'in komutası altında olan bir örgüt. Dolayısıyla hala Suriye'nin kuzeydoğusunda bu çıban devam ediyor. Bu Türkiye için de bir tehdit oluşturuyor.”

STRATEJİK HEDEF DEVLET VE TOPLUMLA BÜTÜNLEŞME OLMALI

“Stratejik hedef devlet ve toplumla bütünleşme olmalı. Komisyon hedefi olarak PKK’nın nasıl entegre olacağı konuşuluyor. Demek ki komisyonda ‘Terörsüz Türkiye’nin ötesine geldik.”



“Suriye'nin kuzeyinden ta Ukrayna'ya oradan inelim Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Hürmüz Boğazı'na kadar tek bir cephe oluştu. Bu cephede kuvvetler mevzilenmiş durumda. Karşı tarafta Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Ukrayna'nın yer aldığı bir cephe oluştu. Bu tarafta da Türkiye merkezinde olmak üzere İran, Irak, Suriye bölge ülkelerinden oluşan bir cephe var. Rusya da burada. Bu nedenle sorunlar sadece Kıbrıs'ta ya da Suriye'nin kuzey doğusunda, Ukrayna cephesinde çözülmüyor.”

NAMLULAR TÜRKİYE’YE DÖNÜK

“Amerika, Türkiye’nin yanındaysa bu Suriye’deki problemler ne? Amerika-Türkiye bir arada olduğu sürede Suriye’de buna direnecek en küçük bir kuvvet yok. Niçin PYD-YPG silah bırakmıyor, Suriye ordusuyla bütünleşmiyor? Neden Doğu Akdeniz’de İsrail, Amerika, Yunanistan, Güney Kıbrıs Nemesis, Noble Dina tatbikatları yapıyor? Namlular Türkiye’ye dönük.”

YPG, PYD HALA ASKERİ VARLIĞINI, SİYASİ VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

“Başka bir dayanacak kuvvet yok ki. Suriye, Türkiye, Abdullah Öcalan beraber ama orada YPG, PYD hala askeri varlığını, siyasi varlığını sürdürüyor. Kime dayanarak? Amerika ve İsrail'e.”

BİR PSİKOLOJİK HAREKAT

Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın SDG'ye yönelik ‘fırçalarcasına’ konuşmaları ithafen Perinçek şu açıklamayı yaptı:

“Bunları Türkiye'de bir Amerika sempatisi, sevgisi sürdürebilmek, yaratmak için söylüyor. Bir psikolojik harekat! Gerçeklere bakıyorum ben. Ben Barrack'ın laflarına bakmam ki neye bakarım? Doğu Akdeniz'de ne yapıyor? Noble Dina, Tevrat'tan bir intikam tatbikatı, hedef Türkiye. Nemesis, Yunan intikam tanrıçası, hedef Türkiye. Bizim Dedeağaç sınırında hedefin Türkiye olduğu Amerikan tatbikatları yapılıyor. Amerika, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail bir arada. Kime karşı? Herhalde Mars'tan gelecek kuvvetlere karşı değil. Türkiye'den başka bir hedef yok. Ben ancak ne zaman Amerika'nın Türkiye ile yakınlaştığını veya birlikte hareket ettiğine inanırım; Amerika, Doğu Akdeniz'deki tatbikatlara son verir. Kıbrıs'ta yığınak yapmaz.”

“KIBRIS’TA SULAR ISINIYOR”

“Bakın şu anda Kıbrıs'ta sular ısınıyor. Kıbrıs'ta Amerika, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail sığınak yapıyor. Güney Kıbrıs diyor ki, ‘Benim asıl kurtarıcım İsrail'dir. Üç dakikada İsrail uçakları buraya gelir’ diyor. Ben bu gerçeklere bakarım. Yoksa Amerika, Barrack bizi avutmak ve kandırmak için şunları söylemiş, bunlar beni ikna etmez. Dolayısıyla bu soruların cevaplarını vermek lazım.”

“Evet Amerika'da iki güç var. Küreselci Biden'lar var. Ama demek ki Trump Biden'ın esiri oldu. Sonuç itibariyle Trump, ‘Ben sorunları çözeceğim. Özellikle Rusya ile ateşkes yapacağım.’ diye geldi. Ama bakın ne oluyor? Nükleer denizaltılarını Rusya’ya yolluyor ve kabadayılık yapıyor. Yani Trump tam iktidara gelirken Amerikan derin devleti tarafından sanki ele geçirildi. İran'a saldırısı da bunun sonucu. Amerika beklenmeyen bir şekilde o 12 gün savaşının sonlarında doğrudan doğruya kendi kuvvetleriyle İran'ı vurdu. O zaman yani demek ki Trump artık o beklenen Trump değil başka bir Trump.”

AMERİKA KÜRDİSTAN PLANINDAN VAZGEÇMEZ

“Amerika Kürdistan planından vazgeçmez. Bakın stratejik hedefi bölgemizde Kürdistan adı altında bir ikinci İsrail. Bakın konjonktürel olarak bazı programlarda biraz geri çekilmeler falan olabilir. Ama hala bakın Ümit Elin konuşuyor yok Bese Hozat konuşuyor. Bakıyorsunuz örgüt feshedilmiş ama ayrılıkçılık feshedilmemiş. Hala Abdullah Öcalan'ın koyduğu gibi devletle ve bütün toplumla bütünleşmeyi kabul etmeyen, hala ‘hedeflerimiz var şunu yapacağız bunu yapacağız’ diyen unsurlar var. Şu anda evet bir silah bırakma başladı ama bu sonuçlanmış değil. Yani hala silahlı olan bir güç Suriye'nin kuzeyinde.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ AMERİKA İLE OLMAZ

“Terörsüz Türkiye hedefi Amerika ile olmaz. İsrail ve Amerika ile Türkiye kendi bütünlüğünü sağlayamaz. Çünkü İsrail ve Amerika açıkça Türkiye'ye karşı namlularını çevirmiş. Ve bütün dünya bir Türkiye İsrail savaşından bahsediyor. Türkiye, Amerika ve İsrail ile birlikte kendi toprak bütünlüğünü de sağlayamaz bir üretim ekonomisi de kuramaz. Yani sonuç itibariyle NATO olsun Amerika olsun Türkiye'ye vurulmuş kelepçeler bunlar. Kendin özgür bir şekilde geleceğini belirleyemiyorsun. O darbeleri kim yaptı 12 Mart 71, 12 Eylül 80 darbesi. Daha yeni 15-16 Temmuz… Amerika 15-16 Temmuz'daki Amerika değil mi? Terörsüz Türkiye başarılı olacak ama Amerika’ya rağmen olacak, İsrail’e rağmen olacak.”