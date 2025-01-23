Antalya'da karayolu çöktü, üretim alanları zarar gördü

Körfez çamura bulandı, hayat durdu. Olan yine üretim alanlarına oldu.



Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yüzünden yollar ulaşıma kapandı. Seralarda zarar büyük.



Beymelek Mahallesi'nin İskele mevkisinde akşam saatlerinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.



Kaş-Demre D400 kara yolunda sağanak ve dolu nedeniyle çökme meydana geldi. Yol ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.



Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı.

