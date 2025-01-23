Antalya'da karayolu çöktü, üretim alanları zarar gördü

Antalya’nın Demre ilçesinde etkili olan dolu yine üretim alanlarını vurdu. Şiddetli yağış sele neden oldu. Yollar ulaşıma kapanırken, denize akan çamur nedeniyle Demre sahilleri kızıla boyandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Antalya'da karayolu çöktü, üretim alanları zarar gördü
Yayınlanma:

Körfez çamura bulandı, hayat durdu. Olan yine üretim alanlarına oldu.

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yüzünden yollar ulaşıma kapandı. Seralarda zarar büyük.

Beymelek Mahallesi'nin İskele mevkisinde akşam saatlerinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

Kaş-Demre D400 kara yolunda sağanak ve dolu nedeniyle çökme meydana geldi. Yol ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

sel antalya karayolu
Günün Manşetleri
Beşiktaş Belediye Başkan Vekili belli oldu
Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili sıcak gelişme
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı
69 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak!
Otel yangınında can kaybının 78 olduğu açıklandı
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor
Kırıkkale'de peş peşe feci kazalar
Çok Okunanlar
24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak!
Otel yangınında ölen 78 kişinin kimlikleri açıklandı Otel yangınında ölen 78 kişinin kimlikleri açıklandı
A101 karavan satıyor! Yüzlerce üründe indirim var A101 karavan satıyor! Yüzlerce üründe indirim var
İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek! İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek!
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı