Dünyaca ünlü oyuncu Caviezel'den çarpıcı CIA açıklaması! "Dünyanın en büyük pedofili ağını yönetiyorlar"

"Özgürlüğün Sesi" (Sound of Freedom) adlı film gösterime girdiği günden itibaren çok ses getiren bir yapım oldu.

Yönetmenliğini Alejandro Monteverde'ın yaptığı filmin konusu; Kolombiyalı çete tarafından seks ticareti için kaçırılan iki küçük kardeşin, vicdanını hâlâ kaybetmemiş Amerikalı federal bir ajan tarafından kurtarılması.

Filmin destekçileri arasında ünlü aktör Mel Gibson'la birlikte Dana White, Elon Musk, Ben Shapiro ve Donald Trump var. Filmin başrolünü ise Jim Caviezel oluşturuyor. Caviezel, küresel çocuk ticareti ve CIA hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

"VAZGEÇMEMİ İSTEYEN BENİ ÖLDÜRSÜN"

Caviezel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Amerikan istihbaratı CIA dünyanın en büyük sübyancı ağını yönetiyor" dedi. 'Özgürlüğün Sesi' filminin yayınlanmasından sonra kendisine yönelik yıpratma kampanyası başladığına dikkat çeken Caviezel, "CIA çocuk kaçakçılığını ifşa etmeyi bırakmamı istiyorsa sanırım beni öldürmek zorunda kalacak. Çünkü bundan vazgeçmeyeceğim" dedi.

"Çocukları kötü niyetlilerin elinden kurtarmak için seve seve canımı veririm" ifadelerini kullanan Jim Caviezel, Donald Trump'ın eski güvenlik danışmanı emekli general Michael Flynn'in yayınına katılarak şunları söyledi:

- Şu dünyada küçücük bir kız olduğumu ve sizlerden korktuğumu düşünen hepinize meydan okumama izin verin. Ben zerre kadar korkmuyorum. Tanrı beni Hollywood'da oyuncu olmam için bu dünyaya gönderdi ve küçük yavruları kurtarmak için canımı seve seve verirdim. Çünkü duyduğum çığlıklar o kadar korkunçtu ki, geceleri uyuyamıyordum. Sabahın 3'ünde bile her ne sebeple olursa olsun o çığlıkları duyabiliyorum.

"YAPTIKLARINIZIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Özgürlüğün Sesi filmi, Amerika'da ilk haftasında 40 milyon dolardan fazla gişe hasılatına ulaştı. Filme yoğun sansür uygulayan ana akım medyaya öfke duyan oyuncu Jim Caviezel, şöyle seslendi:

- Yaptıklarınızın bedelini ödemek zorunda kalacaksınız. Medya, senden hiç korkmuyorum. Sen Şeytan'sın! Küresel çocuk kaçakçılığı insanlığın en büyük belasıdır ve ne Kongre ne de 3 harfli kurumlar çocukların annelerinden koparılmasına karşı çıkmıyor. Çocuklara ne için ihtiyacınız var? Organlarını çalmak için mi? Kanlarından adrenokrom çıkarmak için mi? Siz seçkinlersiniz! Tüm bu dünya sistemini siz Amerikalıların bilmediği kişiler yönetiyor.

"SİZDEN KORKMUYORUM"

Caviezel, sözelerini şöyle sürdürdü:

- Bana şu anda İsa'nın Çilesi filmi sırasında yaptıklarınızı yapmaya çalışıyorsunuz: Söylemini değiştir! Beni korkutamayacaksınız. Zaten siz de benden korkmuyorsunuz. Toplumun genelini geçtim; Hristiyanlara soruyorum: Hristiyanlar, artık uyanın, Şeytan korkusuna bir son verin. Sizde, Şeytan korkusu Tanrı korkusundan ağır basıyor. Korkmaktan vazgeçin artık. Ben ölümü göze aldım, bir gün bu yüzden ölebilirim.

- Kendi ellerimle kendimi öldürmeyeceğim, intihar etmeyeceğim. Ölümüm 'kaza' süsü verilmiş bir olay sonucu meydana gelebilir. Çünkü daha önce denediler. İsa'nın Çilesi filminden sonra... Bu doğru... 2009 yılında Feast on Mount Carmel'da ne yapmaya çalıştınız? Sizden korkmuyorum.

Dünyaca ünlü oyuncu Caviezel'den çarpıcı açıklama:



- CIA dünyanın en büyük pedofili ağını yönetiyor. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) July 20, 2023

ELON MUSK YAYINLAMAYA HAZIRLANIYOR

'Kadın Nedir?' başlıklı belgeseli Twitter'da yayınlayan milyarder işadamı Elon Musk, 'Özgürlüğün Sesi' adlı filmi de sosyal medya mecrasında yayınlamaya hazırlanıyor.