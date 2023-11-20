Düzce’de Otomobil ve Pikap Kafa Kafaya Çarpıştı: 1’i Çocuk 5 Kişi Yaralı

Yaşanan kaza Düzce Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks bir araç ile pikap'ın çarpışması sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Düzce’de Otomobil ve Pikap Kafa Kafaya Çarpıştı: 1’i Çocuk 5 Kişi Yaralı
Düzce’de Otomobil ve Pikap Kafa Kafaya Çarpıştı!
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Düzce’de lüks otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Beyciler Mahallesi 1596. Cadde üzerinde meydana geldi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, L.B. idaresindeki 34 CZN 980 plakalı lüks Mercedes marka otomobil, 1707. Cadde’ye girmek isterken karşı istikametten gelen E.K. idaresindeki 81 AAH 198 plakalı Mitsubishi marka pikapla kafa kafaya çarpışarak savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki araçta bulunan sürücüler ile E.A. (5), F.M. ve B.C. yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeride düşen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İnsanlık Olarak Bir Simülasyonun İçerisinde Yaşıyor Olabilir Miyiz?İnsanlık Olarak Bir Simülasyonun İçerisinde Yaşıyor Olabilir Miyiz?Bilim ve Teknoloji

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# pikap # otomobil # düzce
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