e-Devlet'te 4,2 milyar işlem yapıldı

e-Devlet Kapısı'nda 2024 yılında yapılan işlem sayısı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet'te geçen yıl 4,2 milyar işlem yapıldığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
e-Devlet'te 4,2 milyar işlem yapıldı
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, 2024 yılında e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili ayrıntılara yer verildi.

Paylaşımda, e-Devlet Kapısı'nın 2024'te milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştırdığına işaret edilerek, "e-Devlet Kapısı'nda 2024'te 568 yeni hizmet açıldı, 54 yeni kurum hizmet sunmaya başladı, kullanıcı sayısı 66 milyon 753 bin 526'ya ulaştı. Tam 4 milyar 233 milyon 872 bin 467 işlem yapıldı. 2025'te de çalışmalarımızın odağına vatandaşlarımızı alarak 'Dijital Türkiye'ye öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, e-Devlet Kapısı'nın geliştirilmesine bu yıl da devam edileceği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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