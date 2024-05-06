Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyünde 5 şüpheli gözaltına alındı.



Kamudan ihraç edilen FETÖ üyelerinin, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.