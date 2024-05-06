Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesini yakaladı.

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Editör: Yağmur Biçen

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyünde 5 şüpheli gözaltına alındı.


Kamudan ihraç edilen FETÖ üyelerinin, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.


Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş 'MIKTA Toplantısı' için Meksika’daTBMM Başkanı Kurtulmuş 'MIKTA Toplantısı' için Meksika’daGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Edirne # fetö # firari # yakalama
Çok Okunanlar
Altın düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
Altın düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
"SİBERGÖZ-38" operasyonlarıyla 51 şüpheli yakalandı
"SİBERGÖZ-38" operasyonlarıyla 51 şüpheli yakalandı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Erzincan beyaza büründü
Erzincan beyaza büründü
TBMM Başkanı Kurtulmuş 'MIKTA Toplantısı' için Meksika’da
TBMM Başkanı Kurtulmuş 'MIKTA Toplantısı' için Meksika’da
Öne Çıkanlar Gürcistan: "ABD ve Fransa şiddeti teşfik ediyor" | ULUSAL HABER Gürcistan: "ABD ve Fransa şiddeti teşfik ediyor" | ULUSAL HABER Erzincan beyaza büründü Erzincan beyaza büründü