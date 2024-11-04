Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor!

Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,97, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 artış göstermişti.

Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın onuncu ayına ait enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. 

Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişimi, bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 49,38 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca, on iki aylık ortalamalara göre TÜFE artışı yüzde 63,47 olarak kaydedilmişti. Ağustos ayında TÜFE yüzde 2,47, temmuzda ise yüzde 3,23 oranında artış göstermişti.

Aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, ev ve işyeri sahiplerini ve kiracıları da etkileyen kira artış oranları belirlenecek. Ekim ayı enflasyon verileri, güncel TÜFE değerlerine göre kira sözleşmelerindeki artış oranlarının belirlenmesine yardımcı olacak.

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