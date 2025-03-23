Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince bu kararın alındığı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklandı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Çalık'ın görevden uzaklaştırılması durumunda, Beylikdüzü Belediye Meclisi yeni bir belediye başkan vekili seçmek üzere toplanacak.

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