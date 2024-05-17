Ekrem İmamoğlu'ndan ince tarif! 2028 için yine adaylık sinyali verdi

Kurultayda genel başkan değişse de Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" talebi değişmedi. "Daha yolun başındayız" dedi, 2028 için yine adaylık sinyali verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Oyunları’nın imza töreni için bulunduğu Roma'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini aday dayatmasını ima etti, "İktidar kazanmadı biz kaybettik" dedi.

Ekrem İmamoğlu, açıklamalarında, " 'Bu seçimi biz kaybederiz, iktidar kazanamaz' demiştim 2023 seçimi için… Biz kaybettik onu. Değişim gösteren CHP makul zemini yarattı. Ama mesela bu aşamadan sonra seçimi kaybedersek, biz kaybederiz... Bundan sonra top bizim ayağımızda, bizim o topu nasıl çevireceğimize bağlı." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında "Aday olacak mısınız?" sorusu yöneltildi Ekrem İmamoğlu'na... Seçimi Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kaybettirdiğini ima eden İmamoğlu, açıkça adayım demese de bu soruya da gönderme yaparak yanıt verdi. İmamoğlu, "Mesele Ekrem İmamoğlu'nun mevzusu değil. Halkın ne dediğine bakarız. Dediğim gibi, bundan sonraki ilk seçimi kaybedecek olan da kazanacak olan da biziz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi "Erdoğan rakibini kendi seçiyor" şeklinde de yorumlanmıştı. İmamoğlu, bu yoruma satranç üzerinden karşılık verdi. İmamoğlu "Oyunda eğer piyona fil hareketini yapmaya gayret ederseniz ve bunu karşı tarafa yutturursanız, bunun adı hile olur." dedi.