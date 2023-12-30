Elazığ'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem!
Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2023
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2023-12-30
Saat:16:26:24 TSİ
Enlem:38.45639 N
Boylam:39.01917 E
Derinlik:9.36 km
Detay:https://t.co/w1GSoRK9lB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Anadolu Ajansı