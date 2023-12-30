Elazığ'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem!

Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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