Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü açıkladı
Elazığ'da saat 15.40'ta deprem meydana geldi. Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü duyurdu.
Elazığ'da saat 15.40'ta deprem meydana geldi. Vatandaşların hissettiği korkutan deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.
Açıklamada depremin merkez üssünün Sivrice ilçesi olduğu belirtildi.
Depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklanırken, depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 27, 2023
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/KrgmYss32v
27.06.2023, 15:40:06 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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