Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü açıkladı

Elazığ'da saat 15.40'ta deprem meydana geldi. Vatandaşların hissettiği korkutan deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.

Açıklamada depremin merkez üssünün Sivrice ilçesi olduğu belirtildi.

Depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklanırken, depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.