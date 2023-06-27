Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü açıkladı

Elazığ'da saat 15.40'ta deprem meydana geldi. Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü duyurdu.

Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü açıkladı
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Elazığ'da saat 15.40'ta deprem meydana geldi. Vatandaşların hissettiği korkutan deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.

Açıklamada depremin merkez üssünün Sivrice ilçesi olduğu belirtildi.

Depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklanırken, depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

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