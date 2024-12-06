Emekli aylığında artış mı olacak? işte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığıyla ilgili "Bu tutarla ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır. Burada bir kanuni düzenleme gerekiyor." dedi.

Sude İnak Sude İnak
Emekli aylığında artış mı olacak? işte detaylar...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

"Yılbaşı memur ve emekli için de zam dönemi. En düşük maaşı alan 3,8 milyon emekli için ilave bir düzenleme olacak mı?" sorusu üzerine Yılmaz, AK Parti'nin asgari emekli ücreti düzenlemesini getirdiğini, şu anda bunun 12 bin 500 lira seviyesinde olduğunu hatırlattı.

En temel kurallarının vatandaşları enflasyona ezdirmemek olduğunu dile getiren Yılmaz, "O kurallar mutlaka çalışacaktır. Bu 12 bin 500 lira asgari tutarla ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır. Genel artışlarla birlikte asgari aylık alan emeklimizle ilgili de mutlaka bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum ama burada bir kanuni düzenleme gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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