Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa: "Türkiye ABD'ye Rağmen Bu Harekatı Gerçekleştiriyor"

Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı hava harekatını değerlendirdi. Sefa, harekatın Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı duruşunun göstergesi olduğunu söyledi. Sefa, Türkiye'nin NATO ve ABD'ye rağmen bu harekatı gerçekleştirdiğini belirtti.

"Türkiye Ankara'daki Eylem Sonrası Dünya Kamuoyundaki Haklı Konumunu İyi Kullandı"

İhsan Sefa, Türkiye'nin Ankara saldırısı sonrası dünya kamuoyunda haklı bir konuma geldiğini aktardı. Sefa, Türkiye'nin bu haklılığı iyi değerlendirdiğini söyleyerek şunları ifade etti:

- Eğer Ankara'da terör eylemi olmasaydı bu harekat henüz yapılmazdı. Ama teröristler Ankara'da eylem yapınca, Türkiye dünyanın gözünde haklı konuma geldi ve bu haklı konumunu çok iyi kullanıyor.

"Operasyon Suriye'de İHA Düşürülmesi Sonrası TSK Amerika'ya Cevabı Oldu"

İhsan Sefa, Suriye'de düşürülen İHA'nın ardından Türkiye'nin yaptığı operasyonun Amerika'ya bir yanıt olduğunu söyledi. Sefa şu ifadeleri kullandı:

- Suriye bölgesinde biliyorsunuz hava sahası kontrolü, belli bölgede Amerika'nın elinde. Dolayısıyla oralara onlardan izinsiz girilince düşman görülme riski vardı. Bunun için oralara SİHA'larla harekat yapılıyordu. Ancak bu SİHA'nın düşürülmesi olayı, muhtemelen bizim TSK'nın, Türk hükümetinin ona bir cevabı oldu, F-16'larla birlikte, "sen burayı açsan da açmasan da ben buraya gireceğim" deyip, dik duruş, bir kararlılık gösterildi. Tel Rıfat bölgesinde Arap kökenli insanları PKK çadırlara kovalamış. Böyle bir harekat yapması teröre karşı Türkiye'nin kararlılığı ve ciddiyetini ortaya koymuştur. Bu harekat Amerika'ya rağmen yapılmıştır. Biz İsveç'in NATO'ya alınması konusunda söyledik, 3-5 terörist için İsveç'in NATO'ya alınmasını pazarlık konusu yapmayın. Eğer Türkiye NATO'dan çıkmıyorsa, eğer İsveç NATO'ya alınacaksa Türkiye terörün baş destekçisi Amerika'ya diyecek ki "Önce Suriye'deki terörü bitir, PKK'yı bitir, YPG'yi bitir. Bunlardan elini ayağını çek" demesi gerekirdi. Bu şartlar konulmadı. Ama hâlâ Meclis'imizin elinde bir fırsat var. Artık Türkiye dünya kamuoyunda haklıdır. Restini çekmesi lazım. Diyecek ki "İsveç'in NATO'ya alınmasını oylamıyorum. Eğer oylayacaksam Suriye'den PKK'yı birlikte temizleyelim. Sonra oylayalım" demesi lazım.

"Asıl Çözüm NATO'dan Çıkmak"

İhsan Sefa, Türkiye'nin sorunlarının NATO'dan çıkmakla çözülebileceğini belirtti. Sefa, "Tabi bu anlattığım çözüm tam bir çözüm değil. Amerika bölgeden çekilmeyecektir. Bölgedeki karışıklık Amerika'ya yarıyor. Bölgedeki bütün istikrarsızlıklardan silah tüccarları faydalanıyor. Ölenler müslüman. Kim öldürtüyor. Emperyalizm öldürtüyor. Bütün bu sorunların çözümü Türkiye'nin NATO'dan çıkmasıdır. Türkiye NATO'dan çıksın bütün bu sorunlar çözülür. Ama şu an yapılan harekatı izliyorum. Sevinçle karşılıyorum. NATO'ya, ABD'ye bir dik duruştur. Bu harekatın arkası gelecek. Kara harekatı mutlaka olması lazım. Olmazsa bu harekat yine bataklıktaki sinekleri kovalamak olur. Bizim şu anda yapacağımız hiç olmazsa Mümbiç ve Tel Rıfat arasınaki bataklığı kurutmak." ifadelerini kullandı.

"Amerika Türkiye'nin Kararını Artık Gördü"

İhsan Sefa, Türkiye'nin kararlılığını Amerika'nın gördüğünü belirterek, "Kara harekatına da artık ses çıkaramayacaklar. Engel olamayacaklar. Ok yaydan çıkmıştır. Türkiye bu dik duruşunu, bu kararlılığını gösterecektir ve kara harekatı yapılacaktır düşüncesindeyim." dedi.