Emin Gürses'ten dikkat çeken İmamoğlu ve İBB yorumu: Çok daha önemli şeyler ortaya çıkacak

Prof. Dr. Emin Gürses Ulusal Kanal'da İşin Aslı programında Ekrem İmamoğlu'na gözaltı kararını ve İBB'ye yönelik soruşturmayı yorumladı.

EMİN GÜRSES ŞÖYLE KONUŞTU:

"Dedim ki bakın Ekrem İmamoğlu Anadolu şehirleri gezerse ben cumhurbaşkanı olacağım diye İçişleri Bakanlığı bunu görevden alır. Vali der ki sana "nereye gidiyorsun kardeşim?" Yani bir Belediyeler Birliği toplantısına gidiyorsan başka ama sen toplantı değil propaganda yapıyorsun. Cumhurbaşkanı olacağım, Tayyip Erdoğan'ı devireceğim diye. Açıkça söylüyor değil mi? Bu başka bir şey."

"ALINMASINI ENGELLEMEK İÇİN GÜRÜLTÜ ÇIKARTMASI LAZIM"

"Dedim ki bunu niye yapıyor? Dediler ki efendim bunu alacaklar, alınmasını engellemek için gürültü çıkartması lazım. Dedim, eğer bunu hemen almazlarsa, hemen İçişleri Bakanlığı görevden almazsa, hakkına soruşturma başlatmazsa, Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayacaklar. Ya adam belediye başkanı, belediye başkanının sorumlulukları var, bir görev alanı var. Onun dışına çıkarsa, valinin talimatıyla İçişleri Bakanlığı onu görevden alır. Sen bıraktın mı belediye başkanlığını diye, belediye meclisinden başka birini seçerler. Bunu İçişleri Bakanlığı, valilik ve İçişleri Bakanlığı böyle bir şey yapmadığına göre yakında Ekrem Bey tutuklanır dedim. Öyle görünüyor. Terörden dolayı da bir ellerinde bilgi vardır bunların tabii durup dururken almıyorlar. Çünkü daha önce tutuklananlardan bilgi aldılar. Şimdi soruyorlar acaba yeni tutuklamalar olur mu diye."

"Olabilir de nasıl olur? Bugün tutukladıkları konuşur derler ki şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık, şununla beraber yaptık derlerse o kimse onu da çağırırlar. Onu da ifadeye çağırırlar.

Daha tutuklanmaz bilmiyoruz ama Ekrem İmamoğlu'nun yanındakiler buna böyle bir yöntem önerdiler ve Ekrem İmamoğlu bu yöntemi kabul etti. Bu yöntemi kabul ettiği yöntem şu, biz gürültü yapalım, Tayyip Erdoğan'a daha çok saldıralım."

"DEVLETİN KURUMLARI VAR"

"Bu devletin kurumları var, bu devlet sessiz durur. Ama kuralları uygular, hiç ummadığın zaman uygular. Bak 35 sene evvel bir şey yaparsın, onu bile takibi alır. Terör varsa zaten İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanacak. Terör olursa kayyum atanacak. Ondan sonra tabii bütün her şeyi ortaya çıkaracaklar.

"KANDİL'DEN ADAM ATIYORLAR"

Ama ben şunları duyuyordum. Belediyeleri Ekrem Bey belirliyor. Belediyelere Ekrem Bey'in adamları gidiyor. Belediye başkanlarının yanında onlar onu kontrol ediyor.

Diyarbakır'da şurada burada belediye başkanları var. PKK'da şey bir tane adam atıyor Kandil'den, diyor ki git belediye başkanı yanında dur onu kontrol et."

EKREM BEY'İ YÖNLENDİRENLER YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

Ben söyledim yakındakilere dedim yanlış yapıyorsunuz. Ekrem Bey belediye başkanlığı yapsın. Sen belediye başkanlığı doğru yap. Seni bu millet Cumhurbaşkanı yapar.

Ha şimdi tutuklansın diye bekleyen çok yakın arkadaşlar da var. Yani bizim de yol açılır diye bekleyenler var. Ama itirafçı olanlar var.

ŞİMDİ BU GÖZALTILARLA BİRLİKTE BAŞKA İTİRAFLAR DA GELECEK

Şimdi bu gözaltılarla birlikte başka itiraflar da gelecek. İtiraflar çıkarsa onlar başka tarafa gider. Ama anladığım kadarıyla bazı bölgeleri hükümet ve bakanlığı devreye sokmuş.

DEVLET İMAMOĞLU'NU UYARDI

"Tayyip Bey yapabilir diyenler tanımıyorlar Tayyip Erdoğan'ı. Tayyip Erdoğan bu tür hatalar yapmaz. Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı belediye başkanlığı gibi yaptı. Demedi ki ben gideyim Hakkari'ye miting yapayım da belediye başkanı iken Cumhurbaşkanı olacağım bana oy verin diye.

Bu biraz fazla sonra seni uyarıyorlar diyorlar sana ki sen şimdi Cumhurbaşkanı olmayacaksın. Devletin önemli kademelerinden. Sayın Başkan siz belediye başkanına devam edin diye uyarıyor kendisi. Yani devlet bu işlerde uyarır. Bize bazen haber gelir. Derler ki, ya hocam, ya şu adamın üzerine yükleniyorsunuz.

Doğru, bu adam namussuz, üçkağıtsız, sahtekar ama bizim takibimizde. Buradan ne anlarım ben? Mesaj alınmıştır, bitti. Bizim takibimizde de, son cümlesi öyle biter. Bu bizim takibimizde. Şimdi Türkiye'de birileri ayarlıyor. Tayyip Bey'i tasfiye edelim. İmamoğlu gitti. Mansur Yavaş zaten onu da gerekirse tasfiye ederiz.

Özgür Özel zaten başka açıkları vardır diyorlar. İşte bu işi götüremez. İçki içmiş, miski içmiş. Bunlar hep kayıtsız bir şey yok. Bak onu söyleyeyim. Kayıtsız bir şey yoktur.

Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi her şeyi kaydeder. Fakat dosya dolabına koyar. Lazım olduğu zaman bak 35 sene de meydana çıkar. 35 sene geçmiş bak."