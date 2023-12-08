Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Arıza!

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza meydana geldi. Elektrik sisteminde çıkan arıza nedeniyle bazı duraklar işletmeye kapatıldı. İETT araçları ile yolcuların taşınması devam ediyor.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Arıza!

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı arasında yapılıyor. T5 tramvay hattının Feshane çıkış makasları bölgesinden duman çıktığı öğrenildi. Elektrik ekibi, olay yerine gelerek duruma müdahale etti.

İETT otobüsleri Silahtarağa'ya ring seferler düzenledi.  Otogar- Silahtarağa arası 3 araç - Eminönü - Ayvansaray arası 3 araçla tramvay seferlerimiz yapılıyor. 7 adet İETT otobüsü ise Silahtarağa - Ayvansaray arası ring seferlerini sürdürüyor. 

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Arıza! - Resim : 1

Ring seferleri düzenleyen İETT otobüs numaraları şu şekilde:

  • K-1169
  • K-1142
  • K-1204
  • K-1017
  • K-1169
  • K-1216
  • O-2282

Edinilen bilgiye göre arızanın sebebi T5 hattında yerden enerji sisteminin kullanılması. Bu sistemin sık sık sorun çıkarttığı ve hattın durmasına sebep olduğu belirtiliyor. 

# eminönü # alibeyköy # T5 CibaliAlibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı
Çok Okunanlar
Meral Akşener Altılı Masa'dan Kalktığı Geceyi Anlattı
Meral Akşener Altılı Masa'dan Kalktığı Geceyi Anlattı
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası AHBAP Soruşturma!
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası AHBAP Soruşturma!
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
2 İsrailli Binbaşı Gazze'deki Çatışmalarda Öldürüldü
2 İsrailli Binbaşı Gazze'deki Çatışmalarda Öldürüldü
Öne Çıkanlar Erdoğan'a Doğu Akdeniz uyarısı: "Hayati tehlikedeyiz!" - Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı - S. Aksarı Erdoğan'a Doğu Akdeniz uyarısı: "Hayati tehlikedeyiz!" - Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı - S. Aksarı Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?