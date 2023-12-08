Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Arıza!
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza meydana geldi. Elektrik sisteminde çıkan arıza nedeniyle bazı duraklar işletmeye kapatıldı. İETT araçları ile yolcuların taşınması devam ediyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı arasında yapılıyor. T5 tramvay hattının Feshane çıkış makasları bölgesinden duman çıktığı öğrenildi. Elektrik ekibi, olay yerine gelerek duruma müdahale etti.
#MetroDuyuru #T5— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 8, 2023
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı arasında yapılmaktadır.
İETT otobüsleri Silahtarağa'ya ring seferler düzenledi. Otogar- Silahtarağa arası 3 araç - Eminönü - Ayvansaray arası 3 araçla tramvay seferlerimiz yapılıyor. 7 adet İETT otobüsü ise Silahtarağa - Ayvansaray arası ring seferlerini sürdürüyor.
Ring seferleri düzenleyen İETT otobüs numaraları şu şekilde:
- K-1169
- K-1142
- K-1204
- K-1017
- K-1169
- K-1216
- O-2282
Edinilen bilgiye göre arızanın sebebi T5 hattında yerden enerji sisteminin kullanılması. Bu sistemin sık sık sorun çıkarttığı ve hattın durmasına sebep olduğu belirtiliyor.