Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Arıza!

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı arasında yapılıyor. T5 tramvay hattının Feshane çıkış makasları bölgesinden duman çıktığı öğrenildi. Elektrik ekibi, olay yerine gelerek duruma müdahale etti.

#MetroDuyuru #T5

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) December 8, 2023

İETT otobüsleri Silahtarağa'ya ring seferler düzenledi. Otogar- Silahtarağa arası 3 araç - Eminönü - Ayvansaray arası 3 araçla tramvay seferlerimiz yapılıyor. 7 adet İETT otobüsü ise Silahtarağa - Ayvansaray arası ring seferlerini sürdürüyor.

Ring seferleri düzenleyen İETT otobüs numaraları şu şekilde:

K-1169

K-1142

K-1204

K-1017

K-1169

K-1216

O-2282

Edinilen bilgiye göre arızanın sebebi T5 hattında yerden enerji sisteminin kullanılması. Bu sistemin sık sık sorun çıkarttığı ve hattın durmasına sebep olduğu belirtiliyor.