Erdal Beşikçioğlu Yerel Seçimlerde Adaylığını Açıkladı

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olduğu belirtildi.

Erdal Beşikçioğlu Yerel Seçimlerde Adaylığını Açıkladı
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Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olduğu belirtildi.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Erdal Beşikçioğlu'nun yerel seçimlerde aday olduğunu kendisiyle görüştüğünü ifade etti.

Işık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Az önce Erdal Beşikçioğlu'yla konuştum, 'CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım' dedi. Amirim hayırlı olsun dedim" ifadelerine yer verdi.

Bu akşam saat 19.00’da toplanacak olan CHP Parti Meclisi'ne, Merkez Yürütme Kurulu'ndan geçen kararın sunulması bekleniyor.

# Erdal Beşikçioğlu # yerel seçim
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