Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! Putin'in Türkiye ziyareti konusunda mutabık kalındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider arasında telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

PUTİN, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider telefon görüşmesinde Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür etti. Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

KARADENİZ GİRİŞİMİ'NİN ÖNEMİ VURGULANDI!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan süreçlerle ilgili konular da liderler tarafından masaya yatırıldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi'nin önemine vurgu yaptı.

Karadeniz Girişimi'nin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişimi'nin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.