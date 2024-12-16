Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Seçim döneminde de emeklilerimizle gönül diliyle konuştuk. Muhalefetin bol keseden verdiği sözlerin geçerliliği olmadığını dilimiz döndüğünce anlattık. Bir konsere harcadıkları para, dedikleri rakamdan daha fazla. Bir iki göz boyama dışında hiçbir şey yapmadılar. Emeklilerimizle yan yana bile gelmediler. SGK'ya borçlarını bile ödemiyorlar. Kule dikmeye gelince bunların paraları var, konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince bunların paraları var ama SGK'ya olan prim borçlarına gelince, kırk dereden kırk kova su getiriyorlar.

Biz borçları hatırlatınca beyefendiler bundan rahatsız oluyorlar. Aynı çarpıtmayı emekli aylıkları ve asgari ücret üzerinden de yapıyorlar. 2002 Kasımında 320 dolar olan altının ons fiyatı, 2022 yılındabin 680'e şimdi 2 bin 650 dolara çıktı. Dünyada altın fiyatları son 2 yılda iki kat arttı. Ani artışın Türkiye ekonomisiyle bir alakası yoktur. Dünyada en fazla ne yükseldiyse bunun üzerinden hesaplama yapılmaz. Göreve geldiğimizde en düşük emekli aylığı 43 dolardı. Asgari ücret 184 liraydı, 122 dolara denk geliyordu. Bugün en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira yani 370 dolar, asgari ücret 590 dolar. Sayın Özel bu rakamları hiç ağzına almıyor." ifadelerini kullandı.