Erdoğan'dan Tahıl Koridoru'nda Batı'ya eleştiri! Putin ile görüşeceklerini söyledi önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 14'üncü Büyükelçiler Toplantısı kapsamında konuklarını Beştepe'de ağırladı.

Erdoğan'ın programdaki konuşmasında Tahıl Koridoru önemli bir yer edindi. 17 Temmuz'da sona eren sürecin uzatılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı, Batılı ülkelerin Tahıl Koridoru anlaşmasında sözlerini yerine getirmemesini de eleştirdi.

- 17 Temmuz itibarıyla askıya alınan Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalarımız devam ediyor. Geçen hafta Putin'le görüşerek konuyu masaya yatırdık. Bu konuda ortak bir paydada buluşabileceğimize inanıyorum. Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır. Geride bıraktığımız dönemde ahde vefa ilkesi maalesef gözetilmedi.

"OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele de vardı. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Irak ve Suriye istikrara kavuştukça sığınmacıların onurlu ve güvenli geri dönüşleri hızlanacaktır. Irak'la birlikte Türkiye'nin de toprak bütünlüğünü tehdit eden terör belasını ortadan kaldırıncaya dek operasyonlarımız sürecektir.

ERDOĞAN'DAN İSLAM KARŞITLIĞINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Batılı ülkelerdeki İslam karşıtlığına da tepki gösterdi.