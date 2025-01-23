Ergene Nehri'ndeki kirlilik yüzünden çiftçi üretim yapamıyor

Eskiden yüzde 100'lere varan oranda verim alıyorlardı. Şimdi ise temiz suya ulaşamıyorlar. Bu da verimi düşürüyor. Verim düşünce çiftçi o ürünü de ekemiyor. Sonuç olarak ürün çeşitliliği de azalıyor.



Ergene havzasında yıllar önce bir çok ürün yetişiyordu. Şimdi ise üretici Ergene Nehri'ndeki kirlilikle mücadele ediyor.

Ulusal Kanal yayınına katılan Kırklareli Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, çiftçinin üretmek istediğini vurguladı.



Vatan Partisi Lüleburgaz İlçe Başkanı Şaban Kızıltan, Trakya'yı bekleyen susuzluk sorunu olduğuna da dikkat çekti.

Bölge halkı nehri kirleten fabrikaların tek tek denetlenmesini istiyor.