Eris Varyantı Tehlikeli mi?

Kovid-19'un yeni hali Eris varyantı tehlikeli mi? Hastalığın bulaşıcılığı fazla mı? İlaç krizinde son durum nedir? Tüm bu soruları yanıtlayan isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Eris Varyantı Tehlikeli mi?
Editör: Seda Akyüz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakanlar Kurulu'nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kovid-19'un yeni versiyonu Eris varyantına yönelik son durumu paylaştı.

Eris Varyantı Tehlikeli mi?

Koca, bu dönemde grip aşısını ise önemsediklerini belirtti. Gündemdeki bir diğer önemli konu da piyasada bulunamayan ilaçlar... Ekonomik nedenlerle bazı ilaç firmalarının Türkiye piyasasından çekilmesinin yeni bir krize yol açıp açmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar ilaç bulamamaktan, eczacılar ilaçları temin edememekten şikayetçi. Bu durumuna ilişkin Sağlık Bakanı ise "Sektörü yakından takip ediyoruz. Sektörü mağdur etme taraftarı olmayız" yanıtını verdi. Koca, "Yatırımcın bizim için önemli olan ilaç sektöründe kalıcı olmasını mutlaka sağlarız" sözlerini de ekledi.

 

# eris varyantı Türkiye # sağlık bakanlığı # fahrettin koca
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