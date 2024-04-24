Erzincan Valisi Aydoğdu, maden ocağında toprak altında kalan işçilerin aileleriyle görüştü!

Erzincan Valisi Aydoğdu, maden ocağında toprak altında kalan işçilerin aileleriyle görüştü!

Erzincan Valisi Aydoğdu, maden ocağında toprak altında kalan işçilerin aileleriyle görüştü!
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Erzincan Valisi Aydoğdu, maden ocağında toprak altında kalan işçilerin aileleriyle görüştü! - Resim : 1

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, maden sahasındaki çalışmaları inceleyip, kayıp işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Aydoğdu, ailelere alanda aralıksız yürütülen çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

Olayın yaşandığı günden bu yana sürekli bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Aydoğdu, ayrıca çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerle toplantı yapıp bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Erzincan # maden kazası
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