Erzincan'da altın madeninde toprak kayması!

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması yaşandı. İşçiler göçük altında kaldı.

Erzincan'da altın madeninde toprak kayması!
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Erzincan'da faaliyet gösteren Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Olayda herhangi bir can kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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