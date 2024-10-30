Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı iddiası

Esenyurt Belediye Başkanı olarak Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün atandığı öne sürüldü. Bu gelişme, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in bu sabah PKK/KCK'nin mensupları ve davranışlarının tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından geldi.

Ahmet Özer, savcılığın ardından 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Özer'in sabah saatlerinden haberdar olduğu bildirildi.