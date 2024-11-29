Eski belediye başkan yardımcısı hakkında gözaltı kararı

Tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında başlatılan yeni soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerin firari Osman Yalçın'ı arama çalışmaları sürüyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Eski belediye başkan yardımcısı hakkında gözaltı kararı
Yayınlanma:

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Ahmet Özer döneminde belediyede başkan yardımcısı olan Osman Yalçın'ın kapatılan Jiyan TV ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, Osman Yalçın'ın, terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan tarafından yapılan açıklamayla "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen ve örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği belirlendi.

Söz konusu soruşturmada, Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada cep telefonu ve dijital materyalleri ele geçiren ekiplerin firari Osman Yalçın'ı arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Osman Yalçın'ın halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilirken Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu belediye başkan yardımcısı olduğu ifade edildi.

Türkiye ekonomisi yüzde 2,1 büyüdü! TÜİK büyüme rakamlarını açıkladıTürkiye ekonomisi yüzde 2,1 büyüdü! TÜİK büyüme rakamlarını açıkladıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

esenyurt belediyesi gözaltı son dakika
Günün Manşetleri
Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması
Yurt genelinde Kalkan-32 operasyonları düzenlendi
Eski belediye başkan yardımcısı hakkında gözaltı kararı
Türkiye ekonomisi yüzde 2,1 büyüdü
Sosyal Güvenlik Sisteminde yeni dönem
Vatan Partisi Etki Ajanlığı ve LGBT kanun teklifi önerilerini Soylu'ya iletti
"Suriye’de güvenli bölge planı Amerikan tuzağı"
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı
Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ertelendi
Merkez Bankası'ndan "sahte dolar" açıklaması
Çok Okunanlar
6 İlin Emniyet Müdürü değişti: İşte yeni isimler 6 İlin Emniyet Müdürü değişti: İşte yeni isimler
Aile faciası: 16 yaşındaki çocuk babasını vurdu Aile faciası: 16 yaşındaki çocuk babasını vurdu
Eski belediye başkan yardımcısı hakkında gözaltı kararı Eski belediye başkan yardımcısı hakkında gözaltı kararı
Yurt genelinde Kalkan-32 operasyonları düzenlendi Yurt genelinde Kalkan-32 operasyonları düzenlendi
Fenarbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1 yendi Fenarbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1 yendi