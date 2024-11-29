Eski belediye başkan yardımcısı hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Ahmet Özer döneminde belediyede başkan yardımcısı olan Osman Yalçın'ın kapatılan Jiyan TV ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, Osman Yalçın'ın, terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan tarafından yapılan açıklamayla "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen ve örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği belirlendi.

Söz konusu soruşturmada, Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada cep telefonu ve dijital materyalleri ele geçiren ekiplerin firari Osman Yalçın'ı arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Osman Yalçın'ın halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilirken Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu belediye başkan yardımcısı olduğu ifade edildi.