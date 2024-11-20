Eski belediye başkanına 9 yıl hapis cezası! Mehmet Sıddık Akış ile ilgili karar belli oldu

Eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı davanın karar duruşması gerçekleştirildi. Akış, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Eski belediye başkanına 9 yıl hapis cezası! Mehmet Sıddık Akış ile ilgili karar belli oldu
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Eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmış ve Van'da gözaltına alınmıştı.

Mehmet Sıddık Akış, 5 Haziran'da Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı başka bir davada, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mehmet Sıddık Akış'ın, Hakkari Valiliğinin yasaklama kararına rağmen 3 Şubat'ta düzenlenen yürüyüşe ilişkin yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mehmet Sıddık Akış, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaayı sunmasının ardından savunma yapan Akış, önceki ifadelerini yinelediğini belirtti.

Suçlamaları kabul etmeyen ve beraat talebinde bulunan Akış, "Bahse konu yürüyüş, parti kapsamında yürütülen bir organizasyondu. Benim bu organizasyonun hazırlanmasında bir rolüm yoktur. Konuşmamda barış ve kardeşlik gibi hususlardan bahsediyorum. Eleştiri hakkımı kullandım." dedi.

9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık avukatlarının beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Akış'a "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından 9 yıl hapis cezası verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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