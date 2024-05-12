Etki ajanlığı yasası yolda: "Fonlanan basın ve örgütler kısmında yasal boşluk var"

9. Yargı Paketi taslağında yer alan etki ajanlığı tanımına giren faaliyetler hapis cezası ile karşılaşabilecek.

"Etki ajanlığı", yani konumunu kullanarak kamu oyununun düşüncelerini etkileyen kişi ve kişilerin yaptıkları faaliyetleri. Bu kavram Türkiye'de de özellikle Mossad'a yönelik operasyonlardan sonra daha çok gündeme geldi.



Kavram 9. Yargı Paketi taslağında da ‘diğer faaliyetler’ başlığıyla yer aldı. Başlık altında "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine faaliyet" konusu incelendi. Buna göre "Yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar” hapis cezası ile cezalandırılacak.



Konu hakkında Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Nusret Senem ve Avukat Begüm Ece Pazarcı da Aydınlık gazetesine değerlendirmelerde bulundu.



Senem, yasalarımızın casusluk konusunda yeterli olduğunu ancak yabancı ülkelerden yardım alan basın kuruluşları ve fonlanan kitle örgütleri kısmında yasal boşluk olduğunu belirtti.



2020 yılındaki faaliyetlerinden bahseden Senem "O gün yaptığımız açıklamada P24, Gazete Duvar, Medyascope ve Bianet gibi haber sitelerinin, sadece son 5 yılda ABD’den 682 bin 400 dolar fon aldığını söyledik." diye konuştu.



Avukat Begüm Ece Pazarcı yasalarımızdaki mevcut casusluk tanımının yetersiz olduğunu aktardı. Pazarcı "Yabancı servislerin gelişen teknolojiye de bağlı olarak bilgi toplamadaki yöntem değişikliği ise mevcut casusluk tanımını yetersiz bırakıyor." ifadelerini kullandı.



Pazarcı "Türkiye’de de bu güncel ihtiyaçtan yola çıkarak TBMM gündeminde olan 9. Yargı Paketi’nde yeni bir casusluk suçu tanımı getirilecek." dedi.



Düzenlemenin "Etki ajanlığı" kısmı üzerinden provoke edilmeye çalışıldığını belirten Pazarcı "Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, Avusturya ve İsviçre’de benzer yasal düzenlemeler çoktan hayata geçirildi." diye konuştu.



Nevşin Mengü ise düzenlemeyi "Hem muhalefeti sıkıştırır, STK'ları, bizleri sıkıştırır" diye değerlendirdi. Mengü "Türkiye Çin olur" dedi.

Öte yandan ABD ve AB, Gürcistan'da da çıkan "yabancı ajan" yasasından vazgeçmeye ve Batı'ya yönelmeye çağırdı.

100 milyar lira tasarruf hedefleniyor.