Evlat nöbetinde 5. yıla doğru! Aileler HDP'nin kapatılmasını bekliyor

Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattıkları evlat nöbetinin 5. yılına giriyor. Açıklama yapan aileler herkesi 3 Eylül Pazar günü Diyarbakır'a davet etti. Aileler HDP'nin kapatılmasını da dört gözle bekliyor.

Evlat nöbetinde 5. yıla doğru! Aileler HDP'nin kapatılmasını bekliyor
Editör: Ekrem Demir
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Çocukları kaçırılan ailelerin PKK'ya karşı başlattığı mücadele 5. yılına giriyor.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde nöbet tutan aileler, çocuklarının teslim olmasını istedi.

Eylemde daha önce çocuğuna kavuşan Ayşegül Biçer, herkese çağrıda bulundu.

Mayıs ayında 10 yıldır dağda olan kızı Zübeyde Koç’a kavuşan Esmer Koç, Ulusal Kanal'a konuştu.

Kızı için mücadele eden anne şimdi HDP'nin kapatılması için çaba harcıyor.

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