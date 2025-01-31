Eyüpspor Sivasspor maçını canlı izle

Trendyol Süper Lig maçı büyük bir heyecanla devam ediyor. Eyüpspor ile Sivasspor takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Eyüpspor Sivasspor maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgileri...

EYÜPSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor Sivasspor takımları Trendyol Süper Lig maçında 31 Ocak Cuma günü saat 20:00'de karşı karşıya gelecek.

EYÜPSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Sivasspor maçı beIN Sports Tod TV ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.