Ezandan etkilenen İngiltere vatandaşı Mccathie, Elazığ’da Müslüman oldu. Artık adı İpek!

Ezan sesinden etkilenen İngiltere vatandaşı Rebekah Alice Mccathie, Elazığ Müftülüğüne başvurarak Müslüman oldu.

Ezandan etkilenen İngiltere vatandaşı Mccathie, Elazığ’da Müslüman oldu. Artık adı İpek!
Ezandan etkilenen İngiltere vatandaşı Mccathie, Elazığ’da Müslüman oldu. Artık adı İpek!
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Türkiye’ye geldiği ilk günde ezan sesinden etkilenen İngiliz Mccathie, Elazığ’da Müslüman olarak İpek ismini aldı.
Türkiye’ye ilk geldiğinde ezandan etkilenip Müslüman olmak istediğini belirterek Elazığ İl Müftülüğüne başvuran İngiltere vatandaşı Rebekah Alice Mccathie için ’İhtida Merasimi’ düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Rebekah Alice Mccathie İslam’ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi. Ardından şahitler Leyla Deniz ve Murat Yıldız huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Rebekah Alice Mccathıe, ’İpek’ ismini aldı. Merasim yapılan dua ile tamamlandı. İl Müftüsü Üstündağ ise Müslüman olan İpek’i tebrik ederek İhtida Belgesi ile birlikte, Kur’an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

Ezandan etkilenen İngiltere vatandaşı Mccathie, Elazığ’da Müslüman oldu. Artık adı İpek! - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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